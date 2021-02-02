Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba

Halk arasında aslandişi bitkisi olarak da bilinen karahindiba bitkisi idrar sökücüdür. Mesane ve kalın bağırsaklarda meydana gelen iltihaplanmaları ortadan kaldırır. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına bağlı meydana gelen göğüs sertleşmesini ve öksürüklerin giderilmesinde bu harika bitki türünün oldukça faydalı olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Balgamı ortadan kaldırır. İshale oldukça faydalıdır. Karaciğer şişkinliğini indirir. En önemli faydalarından biri de düzenli olarak kullanıldığı takdirde böbrek ve safra taşlarının düşmesinde fayda sağlamasıdır.



GÜNDE BİR BARDAKTAN FAZLA İÇİLMEMELİ

Karahindiba çayı güçlü etkileri olan bir içecektir. Bu sebeple günde bir fincan içmeniz tavsiye edilir. Başka bitki çayları da içiyorsanız, o gün Karahindiba çayı dahil olmak üzere toplamda en fazla 3 fincan bitki çayı içmelisiniz. Bu kural her zaman için geçerlidir, günde en fazla 3 fincan bitki çayı içilmelidir, fazlası zararlıdır.