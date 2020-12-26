Tarkan, Bruce Lee'nin dövüş sahnelerine kendi yüzünü yerleştirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. En büyük hayali bir sinema filmi yapmak olduğunu dile getiren Tarkan’ın paylaşımı ünlü isimlerden beğeni ve yorum aldı. Ata Demirer, “Kuzu Kuzu yiyecekler dayağı çaresi yok” mesajını yazdı.

