26 Aralık 2020 Cumartesi 22:18:00 - Güncelleme:27 Aralık 2020 Pazar 09:46:00
Tarkan'ın o paylaşımına Ata Demirer yorumu: Kuzu kuzu yiyecekler dayağı çaresi yok
Pandemi dönemini Almanya'da geçiren Tarkan da sosyal medyadaki yeni akıma uydu.
Tarkan, Bruce Lee'nin dövüş sahnelerine kendi yüzünü yerleştirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. En büyük hayali bir sinema filmi yapmak olduğunu dile getiren Tarkan’ın paylaşımı ünlü isimlerden beğeni ve yorum aldı. Ata Demirer, “Kuzu Kuzu yiyecekler dayağı çaresi yok” mesajını yazdı.