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30 Haziran 2019 09:33 | Pazar

Tarkan ameliyat oldu! Tarkan sağlık durumu nasıl?

Tarkan ameliyat oldu! Tarkan sağlık durumu nasıl? sorusunun yanıtı tüm hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Tarkan, dün ameliyat oldu. Sesine ve uykusuna etki eden tiroid modülü sebebi ile operasyon geçiren sanatçının durumunun iyi olduğu belirtildi. Prof. Dr. Mete Düren tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yapılan ameliyatın başarılı geçtiği de açıklandı. Megastar Tarkan'ın sağlık durumu hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık.

Tarkan ameliyat oldu! Tarkan sağlık durumu nasıl? merak ediliyor. Tüm hayranları ve magazin takipçileri Tarkan'ın sağlık durumu hakkında araştırma yapıyorlar. Megastar Tarkan, dün ameliyat oldu. Sesine ve uykusuna etki eden tiroid nodülü nedeniyle operasyon geçiren sanatçının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Prof. Dr. Mete Düren tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yapılan ameliyatın başarılı geçtiği belirtildi. Megastarın bugün taburcu olup Almanya’ya gideceği de söylendi. Tarkan'ın sağlık durumu hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. 

TARKAN AMELİYAT OLDU! 
Tarkan, dün ameliyat oldu. Megastar Tarkan sesine ve uykusuna etki eden tiroid nodülü nedeniyle operasyon geçirdi. 

TARKAN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Prof. Dr. Mete Düren tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yapılan ameliyatın başarılı geçtiği belirtildi. Tarkan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

TARKAN KİMDİR?


Tarkan Tevetoğlu altı çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak 17 Ekim 1972'de Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Alzey'de dünyaya geldi. Almanya'da bir süre yaşadıktan sonra, 1986'da ailesiyle Türkiye'ye dönen Tarkan, lise hayatına Karamürsel Lisesi'nde başladı. Tarkan pop müzik ile ilgili eserler yapmak istiyordu, bunun için ilk önce daha zor olan Türk sanat müziği eğitimi almayı düşünerek sesini daha da geliştirdi.

Tarkan, lise hayatına burada başladı ve Karamürsel İleri Musiki Derneği'nde eğitim alarak Türk Sanat Müziği hakkında bilgi sahibi oldu. İlerleyen yıllarda ailesinin İstanbul'a taşınması üzerinde Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde eğitimine devam etti ve çeşitli mekanlarda sahne almaya başladı. Lise bitiminde, istediği üniversite bölümünü kazanamaması üzerine Almanya'ya gitme planları yaptığı sırada İstanbul Plak şirketinin sahibi Mehmet Söğütoğlu ile tanıştı ve bir albüm anlaşması imzaladı.

Tarkan'ın bestesini yaptığı, Alpay'ın sözlerini yazdığı şarkılarla beraber sekiz ay içerisinde 15 parça hazırladılar ve Aralık 1992'de piyasaya çıkan "Yine Sensiz" adlı ilk albümü, özellikle "Kıl Oldum Abi" adlı parçasıyla tutulup 700 bin adet sattı. İkinci albümü Mayıs 1994'te çıktı. Sezen Aksu destekli "A acayipsin" adlı çalışması ile popülaritesini artırdı.

2003 yılındaysa "Dudu" adlı albümü Rusya'da 900 binden fazla satış rakamına ulaştı. Bu hızla çıkışı aynı zamanda reklam tekliflerini de beraberinde getirdi. 2001'de Pepsi, 2004 Opet, 2006 Avea olmak üzere daha birçok reklam şirketinin marka yüzü oldu.

Tarkan, 2014 yılında Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde tam 9 gün boyunca verdiği konserlerle 2014 yılına damga vuran bir rekora imza attı. "Kayahan'ın En İyileri 1" albümünde seslendirdiği "Yemin Ettim" şarkısını da ilk kez bu konserlerde seslendirdi ve sonrasında bu konser görüntülerinden bir de video hazırladı.

Tarkan, yaklaşık 10 yıldır aktivist duruşuyla çeşitli doğa projelerini desteklemektedir. Bunlar arasında Hasankeyf, Gediz Deltası, Ergene Nehri, Burdur Gölü, Allianoi Antik Kenti gibi projeler bulunmaktadır. Tarkan, ayrıca Seferihisar Doğa Okulu'nun kurucuları arasındadır. Yaşamın ve öğrenmenin iç içe geçtiği, öğretmen ve öğrenci ayrımının bulunmadığı, geleneksel ve akademik bilginin birlikte düşünüldüğü yeni bir öğrenim anlayışıyla kurulmuş bu okul, doğa kültürünün Türkiye ve dünyada yeniden yaygınlaşması için çalışmaktadır. Tarkan, bu okul için 4 Eylül 2014'te Harbiye'de ve 11 Eylül 2014'te Seferihisar'da "Doğa Sensin" isimli iki konser verdi.

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