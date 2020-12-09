'Alyansımı asla çıkarmayacağım'

Nişantaşı'nda Snob Magazin tarafından görüntülenen Gülenay Kalkan, yüzükle ilgili, “Asla çıkarmayacağım. Hayatımın sonuna kadar parmağımda kalacak" diye konuştu. Eşinin ölümünden ardından zor günler geçiren Kalkan, ‘Yasak Elma’ dizisiyle uzun bir aradan sonra setlere dönüş yapmasının kendisine iyi geldiğini söyledi.

