09 Aralık 2020 Çarşamba 11:03:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 11:03:00
Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü ile zor günler geçiren Gülenay Kalkan: Alyansımı asla çıkarmayacağım
Geçtiğimiz yıl eşi Tarık Ünlüoğlu'nun ölümünün ardından zor günler geçiren oyuncu Gülenay Kalkan, parmağındaki evlilik alyansını çıkarmadı.
Nişantaşı'nda Snob Magazin tarafından görüntülenen Gülenay Kalkan, yüzükle ilgili, “Asla çıkarmayacağım. Hayatımın sonuna kadar parmağımda kalacak" diye konuştu. Eşinin ölümünden ardından zor günler geçiren Kalkan, ‘Yasak Elma’ dizisiyle uzun bir aradan sonra setlere dönüş yapmasının kendisine iyi geldiğini söyledi.
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