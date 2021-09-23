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23 Eylül 2021 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 13:30:00

Tarık Akan'ı unutamıyor

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Yeşilçamı'n usta oyuncusu Emel Sayın önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Yeşilçamı'n usta oyuncusu Emel Sayın önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sayın, menajeriyle toplantı yaptı. Çıkışta habercilerle sohbet eden Sayın, Mavi Boncuk filminde beraber oynadığı 5 yıl önce hayatını kaybeden usta isim Tarık Akan'la ilgili, "Tarık ı kaybettiğime inanamıyorum" diyerek Akan'ı hiçbir zaman unutmadığını belitti.

Etiketler : Yeşilçamı Emel Sayın Etiler
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