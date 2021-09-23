Tarık Akan'ı unutamıyor

Yeşilçamı'n usta oyuncusu Emel Sayın önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sayın, menajeriyle toplantı yaptı. Çıkışta habercilerle sohbet eden Sayın, Mavi Boncuk filminde beraber oynadığı 5 yıl önce hayatını kaybeden usta isim Tarık Akan'la ilgili, "Tarık ı kaybettiğime inanamıyorum" diyerek Akan'ı hiçbir zaman unutmadığını belitti.