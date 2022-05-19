Tarihi filmde sete paydos!

Türkiye'nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan'ın yaşamını anlatan 'Leyla Hanım' filminin çekimleri sonlandı. Filmde Leyla Atakan'ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırdı. ''Leyla Atakan'ı canlandırmak çok güzel bir duygu'' diyen Borak, sözlerine ''İnsanların yakın tarihimizi izleyecek olması ayrıca çok sevindirici bir durum. Türkiye ve dünyada kadın olmak zor, siyaset yapmak zaten zor, kadın siyasetçi olarak hareket etmek bence hepsinden çok daha zor. Bu zorluklarla baş ederek bir şeyleri elde etmiş değerli bir kadının hayatını canlandırıyor olmaktan çok mutluyum'' şeklinde sözlerine devam etti.

