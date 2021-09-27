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27 Eylül 2021 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 13:30:00

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Rap müziğin sevilen ismi Ceza, Kerki Solfej'in düzenlediği 'TİKTAK'la Parket Seyret' konserleri kapsamında Yenikapı'da konser verdi.

Rap müziğin sevilen ismi Ceza, Kerki Solfej'in düzenlediği 'TİKTAK'la Parket Seyret' konserleri kapsamında Yenikapı'da konser verdi. Sahne performansını en üst seviyeye çıkaran Ceza, "25 yıldır müzik yapıyorum ama burada bir ilk yaşıyorum, dünyanın en güzel şehrinde böyle bir ortamda buluştuk. Tarihe geçtik kesinlikle benim için öyle bir an'' dedi. Şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren şarkıcı "Panorama Harem" şarkısını babası için seslendirdi.

Etiketler : Rap müziği Ceza Kerki Solfej TİKTAK
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