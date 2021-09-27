Rap müziğin sevilen ismi Ceza, Kerki Solfej'in düzenlediği 'TİKTAK'la Parket Seyret' konserleri kapsamında Yenikapı'da konser verdi. Sahne performansını en üst seviyeye çıkaran Ceza, "25 yıldır müzik yapıyorum ama burada bir ilk yaşıyorum, dünyanın en güzel şehrinde böyle bir ortamda buluştuk. Tarihe geçtik kesinlikle benim için öyle bir an'' dedi. Şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren şarkıcı "Panorama Harem" şarkısını babası için seslendirdi.