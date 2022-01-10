Sanatçı Ebru Yaşar, Yeni Gazino'da sahne aldı. Yaşar, repertuarı ve sahne performansıyla hayranlarına unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı. Kırmızı sahne kıyafeti ve zerafetiyle büyüleyen Yaşar, "Bu korona yüzünden aramıza mesafe girdi. Umarım kimse bu hastalığı yaşamaz. Bir an önce biter. Sağlık ve mutlu yıllar diliyorum" dedi. Sanatçı, sahne sonrası talihsiz bir kaza geçirerek düşerek diz kapağını kırdı. Ameliyat olan Yaşar, sağlık durumun iyi olduğunu söyledi. Yaşar sosyal medyadan, "Sevenlerim, dostlarım kırılan dizim için yapılan ameliyatım başarılı geçmiş. Tarifsiz bir acı yaşadım ama daha iyiyim" açıklamasında bulundu.