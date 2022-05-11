Tanıtım elçisi oldu

Oyuncu Demet Özdemir'le nikâh masasına oturmaya hazırlanan müzisyen Oğuzhan Koç, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında sahne aldı. 3 bin yıllık Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Ayazini Köyü'nde Koç, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Gecede hazır bulunan Vali Gökmen Çiçek, "Artık Oğuzhan, Afyonkarahisar'ın fahri tanıtım elçisi olacak" dedi.