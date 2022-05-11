Tanıtım elçisi oldu
Oyuncu Demet Özdemir'le nikâh masasına oturmaya hazırlanan müzisyen Oğuzhan Koç, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında sahne aldı.
Oyuncu Demet Özdemir'le nikâh masasına oturmaya hazırlanan müzisyen Oğuzhan Koç, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında sahne aldı. 3 bin yıllık Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Ayazini Köyü'nde Koç, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Gecede hazır bulunan Vali Gökmen Çiçek, "Artık Oğuzhan, Afyonkarahisar'ın fahri tanıtım elçisi olacak" dedi.