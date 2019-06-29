Tanıştığı adamın TC'sini istiyor

Toplamda 6 kez nikah masasına oturan Sayan, “Ben tanıştıktan sonra TC kimlik numarasını istiyorum” diyerek kadınlardan da öyle yapmalarını istedi. Sözlerine devam eden Sayan “TC kimlik numarasını isteyin. Bazıları utanıyor, neden utanıyorsunuz. Onlar yalan söylerken utanmıyor, siz neden utanıyorsunuz. Kendim için değil, kadınlar için diyorum. Birisi karşınıza çıkarsa ve bekarım derse sakın inanmayın, hemen kimlik numarasından sorgulatın” dedi.