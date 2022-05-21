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21 Mayıs 2022 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 14:00:00

Tanık olarak dinlendi

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Alişan'ın yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana getirdiği ve ölümden döndüğü iddiasıyla doktor Ufuk A.'ya açtığı 2 milyon 10 bin liralık tazminat davasında eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi.

Alişan'ın yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana getirdiği ve ölümden döndüğü iddiasıyla doktor Ufuk A.'ya açtığı 2 milyon 10 bin liralık tazminat davasında eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi. Yaklaşık yarım saat süren duruşma çıkışı Alişan ile eşi Buse Varol, açıklama yapmadı. Duruşma, taraf avukatlarının tanık anlatımlarına karşı beyanda bulunmaları için ertelendi.

Etiketler : alişan ufuk a buse vaol tazminat
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