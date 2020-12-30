Tamer Karadağlı sert çıktı: Yaş farkı kime ne?

Bu sezon ‘Savaşçı’ dizisinin kadrosuna dahil olan Tamer Karadağlı, iş hayatı kadar özel hayatında da atağa geçti. Usta oyuncu, önceki gün kendisinden 30 yaş küçük olan 23 yaşındaki Iraz Yıldız ile Nişantaşı'nda görüntülendi. 53 yaşındaki Karadağlı'nın Yıldız ile deri ceket kombini yapması da dikkatlerden kaçmadı. Karadağlı, gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark edince suratı asıldı. Aralarındaki yaş farkının sorulması üzerine oyuncu, "Kime ne?" şeklinde sert çıktı. Karadağlı geçen yıl Instagram hesabından Iraz Yıldız ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak "Geleceğin starı Iraz Yıldız'la Antalya'da çok güldük. Müthiş bir yetenek. Adını çok duyacaksınız" demişti.



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