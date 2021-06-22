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22 Haziran 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 12:30:00

Tamamen doğal güzel!

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'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide rol alan Burcu Özberk, eski fotoğraflarının ortaya çıkarılmasıyla hakkında yapılan 'estetikli güzel' yorumlarına yanıt verdi.

'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide rol alan Burcu Özberk, eski fotoğraflarının ortaya çıkarılmasıyla hakkında yapılan 'estetikli güzel' yorumlarına yanıt verdi. Hakkında bu tarz haberlerin sürekli çıktığı için bu duruma alıştığını belirten oyuncu, "Bu yaşıma kadar hiç operasyon geçirmedim ve hiç estetiğim yok" diyerek iddialara noktayı koydu.

Etiketler : Aşk Mantık İntikam Burcu Özberk estetikli güzel
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