Tahir askerde

Dizide Tahir karakterini oynayan Aslantepe, dizinin sezon finali yapmasıyla vatani görevini yapmak için birliğine teslim oldu. Dizide kirli sakallarıyla görmeye alışkın olduğumuz oyuncunun sakalsız hali ise hayranlarını şaşırttı. Ulaş Tuna Aslantepe, vatani görevini yaparken birlikte olan diğer askerlerle bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.