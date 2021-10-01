Survivor'dan aşk çıktı

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban yarışmada mücadele ettiği İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açtı. İki kez başpehlivanlık kazanan Balaban, Şeker'le bir mekanda el ele görüntülendi. İsmail Balaban, yarışma sırasında annesinin 'yılan' olarak bahsettiği nişanlısı Gamze Atakan ile yarışma sonrası ayrılık kararı almıştı.