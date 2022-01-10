Survivor'daki herkes bacım!

Survivor All Star'a gitmeye hazırlanan oyuncu Batuhan Karacakaya, adada kimseyle aşk yaşamayacağını dile getirdi. Karacakaya, "Şampiyon olmaya gittiğin bir yerde aileler izlerken 'aşkım, birtanem' diye sarılmalar bana ters. Herkes orada benim bacım. Oraya sevgili bulmaya gitmiyorum" dedi. Geçtiğimiz sene yarışmada yer alan İsmail Balaban ve İlayda Şeker, ada dönüşü aşk yaşamaya başlamıştı.



