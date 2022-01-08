İddialı açıklama

08 Ocak 2022 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 15:30:00
Survivor All Star Mert Öcal iddialı konuştu: Şampiyon olacağım
Survivor All Star kadrosuna katılan Mert Öcal iddialı açıklamalarda bulundu.
Survivor All Star kadrosunda yer alan Mert Öcal iddialı açıklamalarda bulundu. Oyuncu, önceki gün Vadİstanbul'da objektiflere yansıdı. Öcal, yarışma öncesi arkadaşlarıyla bir mekanda oturarak vedalaştı. Çıkışta keyifli olduğu görülen Öcal, "Şampiyon olup geleceğim başka yolu yok" dedi.