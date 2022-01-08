İddialı açıklama

Survivor All Star kadrosunda yer alan Mert Öcal iddialı açıklamalarda bulundu. Oyuncu, önceki gün Vadİstanbul'da objektiflere yansıdı. Öcal, yarışma öncesi arkadaşlarıyla bir mekanda oturarak vedalaştı. Çıkışta keyifli olduğu görülen Öcal, "Şampiyon olup geleceğim başka yolu yok" dedi.