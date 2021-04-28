Sürprizin ardından reklam çıktı

'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Burak Özçivit, izin gününü eşi Fahriye Evcen ile birlikte Nişantaşı sokaklarında el ele geçirdi. Uzun zamandır ekranlara ara veren Fahriye Evcen, hayranlarını üzecek haberi verdi ve şu an için yeni bir projede rol almayacağının açıklamasını yaptı. Burak Özçivit ise "Başka sürprizleri var onun" diyerek Fahriye Evcen'in yeni projesi için merak uyandırdı.

