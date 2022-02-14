Sürpriz proje

Bir süredir Amerika'da yaşayan ve sonrasında Bodrum'a yerleşen Güzide Duran, uzun bir aradan sonra Zorlu'da objektiflere yansıdı. Bodrum - İstanbul arasında sık sık gidip geldiğini söyleyen Duran; "Dostlarım, arkadaşlarım hep burada. Fırsat buldukça onları görmeye, hasret gidermeye sık sık İstanbul'a geliyorum" dedi. Ayrıca yakın zamanda bir sürpriz yapma ihtimali olduğunu da söyleyen Duran, "Şu anda görüştüğümüz bir kaç proje var. Yakında güzel bir sürprizim olabilir" dedi.

