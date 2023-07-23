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23 Temmuz 2023 Pazar 10:47:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 10:47:00

Sürpriz kutlama

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Oyuncu Fulya Zenginer, 34'üncü yaşını arkadaşları ve ailesiyle birlikte kutladı.

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncu Fulya Zenginer, anneliğin tadını çıkarıyor. Oyuncu, önceki gün 34'üncü yaşını arkadaşları ve ailesiyle birlikte kutladı. Oyuncu arkadaşlarının organize ettiği sürpriz kutlamada doğum günü pastasının mumlarını oğlu Milan ile üfledi. Zenginer, "Dileğimi kimseye söyleyemem, dilek söylendiğinde büyüsünün bozulduğuna inananlardanım" dedi.

Etiketler : küçük kadınlar yeliz fulya zenginer doğum günü
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