Sürpriz kutlama

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncu Fulya Zenginer, anneliğin tadını çıkarıyor. Oyuncu, önceki gün 34'üncü yaşını arkadaşları ve ailesiyle birlikte kutladı. Oyuncu arkadaşlarının organize ettiği sürpriz kutlamada doğum günü pastasının mumlarını oğlu Milan ile üfledi. Zenginer, "Dileğimi kimseye söyleyemem, dilek söylendiğinde büyüsünün bozulduğuna inananlardanım" dedi.