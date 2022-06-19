VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü
MotoGP Almanya Grand Prix'sinin galibi Fabio Quartararo
Emniyet'ten Yeneroğlu'na: Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe biliniyor
"Türkiye bölgemizde tarafsız bir arabulucu olarak aktif bir ülke"
Yunanistan'dan kışkırtıcı adım
Kripto para piyasasında satış hızlanırken Bitcoin 18 bin doların altına indi
Plastik atıklardan ürettikleri pet levha ve ham maddeleri 50 ülkeye ihraç ediyorlar
Diyarbakır'da yağış kırmızı mercimekte verimi artırdı
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Akdeniz Oyunları hedefi, zirve
Sporu sevdirebilmek için çocuklarıyla birlikte antrenman yapıyorlar
Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Itoudis oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a mutlak çoğunluk lazım
Ürdün'de Osmanlı'dan kalma 180 yıllık tarihi yapı: İskandarani
PKK İsveç'i boşa düşürdü
"Türkiye uzun süredir birçok ülkeye yol gösteriyor"
Türkiye'den kritik anlaşma imzalar atıldı
Türkiye'den dev hamle: Yeni aşamaya geçtik!
Asgari ücret zammı için detaylar belli oldu
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı
Fransa'da halk genel seçimin ikinci turu için sandık başına gitti
Türkiye, 2022'deki kritik adımlarla iklim değişikliğiyle mücadelesini güçlendirecek
Türkiye, 2022'deki kritik adımlarla iklim değişikliğiyle mücadelesini güçlendirecek
ABD'de 5 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısına tavsiye kararı
19 Haziran 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 18:00:00

Sürpriz ikili yakayı ele verdi

ABONE OL

En son ekranlara veda eden 'Kazara Aşk' dizisinde rol alan Ümit Kantarcılar'ın voleybolcu Ece Kozdere'yle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

En son ekranlara veda eden 'Kazara Aşk' dizisinde rol alan Ümit Kantarcılar'ın voleybolcu Ece Kozdere'yle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Alaçatı'da tatil yapan ikilinin birlikteliği sosyal medyada ortaya çıktı. Kantarcılar, Alaçatı'da annesine ait evin havuzunda çektiği fotoğrafları Instagram'da paylaştı. Aynı gün voleybolcu Ece Kozdere de aynı evin bahçesinde çekilen pozlarını yayınlayınca ikilinin birlikte olduğu öğrenildi.

Etiketler : Sürpriz ikili yakayı ele verdi Kazara Aşk Ümit Kantarcılar Ece Kozdere
Almanya çıkarması

Almanya çıkarması
Veda pozu

Veda pozu
Çocuklu alışveriş

Çocuklu alışveriş
Merve'nin ilginç anısı: Türkan Sultan onu sevmediğini zannetmiş

Merve'nin ilginç anısı: Türkan Sultan onu sevmediğini zannetmiş
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
Yeşil beyaz gece

Yeşil beyaz gece
38 yaşından sonra öfke kontrolü

38 yaşından sonra öfke kontrolü
Mutluluğa ortak oldular

Mutluluğa ortak oldular
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü

Arka Sokaklar'da yaprak dökümü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX