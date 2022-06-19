Sürpriz ikili yakayı ele verdi

En son ekranlara veda eden 'Kazara Aşk' dizisinde rol alan Ümit Kantarcılar'ın voleybolcu Ece Kozdere'yle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Alaçatı'da tatil yapan ikilinin birlikteliği sosyal medyada ortaya çıktı. Kantarcılar, Alaçatı'da annesine ait evin havuzunda çektiği fotoğrafları Instagram'da paylaştı. Aynı gün voleybolcu Ece Kozdere de aynı evin bahçesinde çekilen pozlarını yayınlayınca ikilinin birlikte olduğu öğrenildi.

