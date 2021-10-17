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17 Ekim 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 11:30:00

Sürpriz aşk

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Seda Sayan'ın Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin, aradığı aşkı buldu!

Seda Sayan'ın Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin, aradığı aşkı buldu! En son sosyal medya fenomeni ala Tokel'le kısa süreli bir ilişki yaşayan Engin, gönlünü 'Hayat' filminde rol alan Miray Daner'e kaptırdı. İkili, aşklarını önceki akşam gözler önüne serdi. Zeki Demirkubuz'un filminin çekimleri nedeniyle Sinop'a giden Daner, gelir gelmez soluğu sevgilisi Oğulcan Engin'in yanında aldı. Bomonti'de bir mekana giden çift, arkadaşlarıyla buluşarak sohbet etti. Keyifli geçen yemek sonrası ikili, mekandan el ele ayrıldı.

Etiketler : Sürpriz aşk Seda Sayan Sinan Engin Oğulcan Engin Miray Daner
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