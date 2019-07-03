Süreyya Yalçın 97 milyon $'ını almak için geldi

10 yıldır devam eden davadan 97 milyon dolar almayı hak kazanan Süreyya Yalçın, imza işleri için Türkiye’ye geldi.



Bodrum'da sefa sürüyor

Yıllardır ABD’de lüks içinde yaşayan sosyetik ikoncan, İstanbul’da imza işlerinin bitmesinin ardından soluğu Bodrum’da aldı. Babasından kalan büyük servetle dikkatleri üzerine çeken Yalçın, eşi Ozan Baran’la deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Yalçın, swarovski taşlarla ve çiçeklerle kaplı mayosuyla da plajda ilgi odağı oldu.

(Akşam)