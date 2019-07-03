Süreyya Yalçın 97 milyon $'ını almak için geldi
Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, dünyanın en zenginler listesine giren ve ölümüyle 4 milyar dolarlık servet bırakan babası Faruk Yalçın’ın mirasına yönelik dava sonucunda 20 paya bölünecek mirastan 8 pay aldı.
10 yıldır devam eden davadan 97 milyon dolar almayı hak kazanan Süreyya Yalçın, imza işleri için Türkiye’ye geldi.
Bodrum'da sefa sürüyor
Yıllardır ABD’de lüks içinde yaşayan sosyetik ikoncan, İstanbul’da imza işlerinin bitmesinin ardından soluğu Bodrum’da aldı. Babasından kalan büyük servetle dikkatleri üzerine çeken Yalçın, eşi Ozan Baran’la deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Yalçın, swarovski taşlarla ve çiçeklerle kaplı mayosuyla da plajda ilgi odağı oldu.
(Akşam)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Süreyya Yalçın 97 milyon $'ını almak için geldi
- Oyuncu Ahmet Kural, gizemli bir kadınla samimi şekilde görüntülendi
- Olan çocuklara oluyor! Şoke eden anlar! Yağmur Aşık sinir krizleri geçirdi
- Game Of Thrones yazarı George R.R. Martin, final bölümünü beğenmeyenlere kızdı: Delilik
- Demet Akalın'ın Bodrum gecelerine damgasını vurdu; kapılar kapandı hayranları dışarda kaldı