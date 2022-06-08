Suratlar asıldı
NetflIx'te yayınlanan 'Kulüp' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Fırat Tanış, önceki gün Nişantaşı'nda piyanist ve besteci sevgilisi İklim Tamkan'la objektiflere yansıdı.
NetflIx'te yayınlanan 'Kulüp' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Fırat Tanış, önceki gün Nişantaşı'nda piyanist ve besteci sevgilisi İklim Tamkan'la objektiflere yansıdı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken çift, habercileri karşısında görünce suratları asıldı. İkili sorulara, "Konuşmayacağız" demekle yetindi. Oyuncu, geçtiğimiz aylarda 8 yıllık eşi Kübra Tanış'la tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.