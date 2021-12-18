Süperstar'ın Bi Tık'lık başarısı

Şarkının klibi ilk haftasında 1 milyon izlenmeyi geçti. Türkiye'de çekilen ilk virtual prodüksiyon klip hikayesi, prodüksiyonu ve kostümleri Hollywood filmlerini aratmadı. Nihat Odabaşı yönetmenliğinde çekilen klipte birbirlerine farklı karakterlere bürünen usta sanatçı, iki saat boyunca çelik hatlarla havada asılı kaldı. İki gün süren çekimlerde günde 16 saat aralıksız çekim yapıldı.