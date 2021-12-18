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18 Aralık 2021 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 19:00:00

Süperstar'ın Bi Tık'lık başarısı

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Ajda Pekkan uzun bir aradan sonra çıkardığı teklisi "Bi' Tık"la yine adından söz ettirdi.

Şarkının klibi ilk haftasında 1 milyon izlenmeyi geçti. Türkiye'de çekilen ilk virtual prodüksiyon klip hikayesi, prodüksiyonu ve kostümleri Hollywood filmlerini aratmadı. Nihat Odabaşı yönetmenliğinde çekilen klipte birbirlerine farklı karakterlere bürünen usta sanatçı, iki saat boyunca çelik hatlarla havada asılı kaldı. İki gün süren çekimlerde günde 16 saat aralıksız çekim yapıldı.

Etiketler : ajda pekkan nihat odabaşı klip çekimi
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