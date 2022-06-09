Süperstar odası

Hayatının belgesel olmasına izin veren sanatçı Ajda Pekkan, Bodrum'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Süperstar, yoğun istek üzerine yeniden Titanic Otel'de sahne alacak. Otel yönetimi Pekkan'a jest yaptı. Sanatçının konakladığı kral dairesine 'Süper Star' adı verildi. Konser günü aynı katta yer alan 24 odanın komple kapatılarak Pekkan için rezerve edildiği ortaya çıktı. Sanatçıya yurtdışından İngiltere kraliyet ailesine yapılan çikolatalardan özel olarak sipariş edildiği öğrenildi.