VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özhaseki'den dönüşüm mesajı! Sürecin her aşaması adım adım denetlenecek
İstanbul ve Tekirdağ için kritik karar.. 2 sahada petrol araması sürecek
Batılı ülkeler şaşkın! Çin'den sürpriz yaptırım hamlesi
Türkiye karşıtı lobi harekete geçti... F-16'lı tehdit mektubu!
Threads haber için uygun platform değil
Van Gölü'nde serinleme vakti
09 Temmuz 2023 Pazar 15:15:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 15:15:00

Sultan'ı yıkan ölüm

ABONE OL

Türkan Şoray, hayranlarından Metin Şamdan'ın hayatını kaybetmesiyle üzüntü yaşadı.

Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray, hayranlarından Metin Şamdan'ın hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Şamdan, Şoray'a hayranlığı nedeniyle kendini sanata adamıştı. Instagram'dan Şamdan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan Şoray, "Çok üzgünüm. Metin Şamdan'ı kaybetmişiz. Yıllardır bana sonsuz sevgiyle bağlıydı. Ne söylesem eksik kalır, mekanın cennet olsun. Seni unutmayacağım" notunu düştü.

Etiketler : sultan türkan şoray hayran
Barcelona tatili

Barcelona tatili
Selami Şahin'e saygı albümü

Selami Şahin'e saygı albümü
Şöhret ateşten gömlek

Şöhret ateşten gömlek
Kurt Efe yaramazlık yaptı

Kurt Efe yaramazlık yaptı
Futbol aşkına

Futbol aşkına
200 milyon barajını geçti

200 milyon barajını geçti
Nysa antik kenti'nde oynayacak

Nysa antik kenti'nde oynayacak
Bütçeler zorlayıcı

Bütçeler zorlayıcı
Formunu spora borçlu

Formunu spora borçlu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX