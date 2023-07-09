Sultan'ı yıkan ölüm

Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray, hayranlarından Metin Şamdan'ın hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Şamdan, Şoray'a hayranlığı nedeniyle kendini sanata adamıştı. Instagram'dan Şamdan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan Şoray, "Çok üzgünüm. Metin Şamdan'ı kaybetmişiz. Yıllardır bana sonsuz sevgiyle bağlıydı. Ne söylesem eksik kalır, mekanın cennet olsun. Seni unutmayacağım" notunu düştü.