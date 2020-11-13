13 Kasım 2020 Cuma 17:32:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 20:27:00
Şükrü Özyıldız'ın sürpriz 'Akıncı' imajı dikkat çekti
Şükrü Özyıldız'ın rol aldığı ‘Akıncı'daki yeni imajı dizinin ikinci teaser'ı ile ortaya çıktı.
Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin başrolde oynadığı ‘Akıncı’ dizisinden özel görüntüler ikinci teaser’la birlikte ortaya çıktı. Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan yapımdan görüntülerin yer aldığı teaserde Şükrü Özyıldız’ın imajı dikkatlerden kaçmadı.
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