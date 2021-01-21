Akıncı'da canlandırdığı yerli süper kahraman hikayesiyle farklı bir işe imza atan Şükrü Özyıldız, rolü için yoğun bir hazırlık temposundan geçti. Ülkesini korumaya çalışan Akıncı için Özyıldız, silah, dövüş, fitness ve motosiklet eğitimleri aldı. Nisan'da başlayan eğitim sürecinde düzenli olarak poligon çalışması yapan oyuncu, silahlarını kullanmaya başladıktan sonra sete çıktı.



PROFESYONEL SİLAH KULLANIYOR



Kamera karşısına geçmeden önce motosiklet eğitimi ve ehliyeti alan Özyıldız, şunları söyledi: “Ağırlık idmanlarımı hiç aksatmadan ve daha bir ciddiyetle yapmaya ve profesyonel silah eğitimi almaya başladım. Akıncı silahlarına kendi uzvuymuş gibi hakim. Onun kadar etkili ve pratik kullanmam gerekiyordu. Kendime bu süreçte kattığım yeni bir disiplin oldu ateşli silahlar.''