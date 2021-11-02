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02 Kasım 2021 Salı 10:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 10:30:00

Stüdyoda sabahlıyor

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Simge, önceki akşam İstanbul Kartal Jolly Joker Kartal'da konser verdi.

Simge, önceki akşam İstanbul Kartal Jolly Joker Kartal'da konser verdi. Sahne öncesi habercilerin sorularını yanıtlayan Simge, yeni şarkı çıkaracağını söyledi. Parçanın yeni yıla yetişmesi için tüm vaktini stüdyoda geçirdiğini dile getiren Simge, iki şarkı arasında karasız kaldığını içinden birini seçip çıkış yapacağını açıkladı. Şarkıcı yaklaşık iki saat sahne de kalarak dünden bugüne sevilen parçalarını seslendirdi.

Etiketler : Stüdyoda sabahlıyor Simge İstanbul Kartal Jolly Joker Kartal
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