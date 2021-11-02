Stüdyoda sabahlıyor

Simge, önceki akşam İstanbul Kartal Jolly Joker Kartal'da konser verdi. Sahne öncesi habercilerin sorularını yanıtlayan Simge, yeni şarkı çıkaracağını söyledi. Parçanın yeni yıla yetişmesi için tüm vaktini stüdyoda geçirdiğini dile getiren Simge, iki şarkı arasında karasız kaldığını içinden birini seçip çıkış yapacağını açıkladı. Şarkıcı yaklaşık iki saat sahne de kalarak dünden bugüne sevilen parçalarını seslendirdi.