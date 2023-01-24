VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek
Memur emeklilerinin maaş farkları için tarih belli oldu
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması
Dünyayı fotoğraflayarak görecek
İhtiyaç sahipleri için çırpınan aşçı imam
WhatsApp'ta fotoğraf kalitesi düşmeyecek
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda
"Genel seçimlerden zaferle çıkarak hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"
İspanya'da sağlık ve adalet çalışanlarının süresiz grevleri gündelik yaşamı felç ediyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki
Ağrı'da askeri araç devrildi, iki asker şehit oldu
"Gençlerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz"
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin hakkındaki tecavüz soruşturması bir üst mahkemeye taşınacak
"İzmir İktisat Kongresi 'Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi' ana temasıyla toplanac...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Atsup'tan dayanışma teşekkürü
Kalın'dan Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki
Denetlenen 203 kozmetik üründen 178'si uygunsuz ve güvensiz çıktı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı
Hudut birlikleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılanlara müdahale etti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'daki kilise yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesa...
"Ukrayna'ya Leopard sevkiyatı Almanya-Rusya ilişkilerinde iz bırakır"
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2022 turizm verilerini 31 Ocak'ta açıklayacaklarını bildirdi
İran'dan AP'nin "Devrim Muhafızları" adımına tepki: Avrupa için pahalıya mal olacak
24 Ocak 2023 Salı 07:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 07:30:00

Starım havasına girmedi

ABONE OL

Hülya Koçyiğit, vefatının birinci yılında yad edilen Fatma Girik'le ilgili konuştu: "Hiçbir zaman 'Ben büyük bir starım' havalarına girmezdi. Tam tersi, halktan biri olduğunu karşısındakine hissettirirdi."

Hülya Koçyiğit, vefatının birinci yılında yad edilen Fatma Girik'le ilgili konuştu: "Hiçbir zaman 'Ben büyük bir starım' havalarına girmezdi. Tam tersi, halktan biri olduğunu karşısındakine hissettirirdi."

Oyuncu Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın ile Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yonca'sını oluşturan Fatma Girik'i vefatının ilk yılında yad etti. Koçyiğit, yakın arkadaşı Girik'le yaşadıkları anılarını anlattı. Sözlerine "O benim canım arkadaşım, dostum, meslektaşım" şeklinde başlayan Koçyiğit, Girik ile uzun yıllar Türk sinemasını paylaştıklarını ifade etti. Girik'in bugüne kadar güçlü kadın rolleriyle halkın karşısına çıktığını belirten Koçyiğit, "Filmlerinde canlandırdığı karakterler birbirinden farklı ama temel olarak yürekli, cesur, fedakar, tuttuğunu koparan, ailesi, sevdikleri için özveride bulunabilen güçlü kadın. Girik, yeni nesil için bir örnek, bir rol modeldir" dedi.

BİZ DAYANIŞMA İÇİNDEYDİK

Girik'in kaprisli bir olmadığından söz eden oyuncu, "Çok tevazu sahibiydi. Hiçbir zaman 'Ben büyük bir starım' diye havalara girmezdi. Tam tersi, halktan biri olduğunu karşısındakine hissettirirdi" dedi. Türkan Şoray, Filiz Akın ve Fatma Girik'le aralarında rekabet olmadığını dile getiren Koçyiğit, "Dayanışma içindeydik. Bizim için öncelikle mesleğimiz, Türk sinemasıydı. Bizler işimizi gerçekten tutkuyla, saygıyla yaptık" diye konuştu.

Etiketler : Oyuncu Hülya Koçyiğit Türkan Şoray Filiz Akın
Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak

Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak
Ahmet Mümtaz Taylan anjiyo sonrası baypas olacak

Ahmet Mümtaz Taylan anjiyo sonrası baypas olacak
Bond'la aynı kapakta

Bond'la aynı kapakta
Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi

Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi
Aceleci Koray

Aceleci Koray
Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor

Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor
Konsere vize engeli

Konsere vize engeli
Set arası alışveriş

Set arası alışveriş
Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX