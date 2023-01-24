Starım havasına girmedi

Hülya Koçyiğit, vefatının birinci yılında yad edilen Fatma Girik'le ilgili konuştu: "Hiçbir zaman 'Ben büyük bir starım' havalarına girmezdi. Tam tersi, halktan biri olduğunu karşısındakine hissettirirdi."

Oyuncu Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın ile Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yonca'sını oluşturan Fatma Girik'i vefatının ilk yılında yad etti. Koçyiğit, yakın arkadaşı Girik'le yaşadıkları anılarını anlattı. Sözlerine "O benim canım arkadaşım, dostum, meslektaşım" şeklinde başlayan Koçyiğit, Girik ile uzun yıllar Türk sinemasını paylaştıklarını ifade etti. Girik'in bugüne kadar güçlü kadın rolleriyle halkın karşısına çıktığını belirten Koçyiğit, "Filmlerinde canlandırdığı karakterler birbirinden farklı ama temel olarak yürekli, cesur, fedakar, tuttuğunu koparan, ailesi, sevdikleri için özveride bulunabilen güçlü kadın. Girik, yeni nesil için bir örnek, bir rol modeldir" dedi.

BİZ DAYANIŞMA İÇİNDEYDİK

Girik'in kaprisli bir olmadığından söz eden oyuncu, "Çok tevazu sahibiydi. Hiçbir zaman 'Ben büyük bir starım' diye havalara girmezdi. Tam tersi, halktan biri olduğunu karşısındakine hissettirirdi" dedi. Türkan Şoray, Filiz Akın ve Fatma Girik'le aralarında rekabet olmadığını dile getiren Koçyiğit, "Dayanışma içindeydik. Bizim için öncelikle mesleğimiz, Türk sinemasıydı. Bizler işimizi gerçekten tutkuyla, saygıyla yaptık" diye konuştu.

