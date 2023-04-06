Spor yapmayınca miskin oluyorum

Uzun bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Özge Yağız, sporun hayatındaki yerini anlattı. Oyuncu, Formsante dergisi için objektif karşısına geçerek pozlar verdi. Günlük hayatında spor yapmayı aksatmadığını belirten Yağız, "Hareketsiz kaldığım süreçlerde mutsuz ve miskin bir kadına dönüşüyorum. Uykuya düşkünlüğüm artıyor ve o versiyonumdan hiç hoşlanmıyorum. Bunun farkında olduğum için içimdeki spor yapma isteği hep canlı kalıyor" diye konuştu.