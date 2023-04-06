VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyoğlu katlı metruk binada çökme meydanda geldi
30 il için uyarı! Fırtına, toz taşınımı ve sağanak yağmur
Anketlerde açık ara öndeyiz
CHP'ye terör çıkışı
7'li masanın çelişkileri
Togg almak için arabalarını sattı
06 Nisan 2023 Perşembe 07:10:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 07:10:00

Spor yapmayınca miskin oluyorum

ABONE OL

Uzun bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Özge Yağız, sporun hayatındaki yerini anlattı.

Uzun bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Özge Yağız, sporun hayatındaki yerini anlattı. Oyuncu, Formsante dergisi için objektif karşısına geçerek pozlar verdi. Günlük hayatında spor yapmayı aksatmadığını belirten Yağız, "Hareketsiz kaldığım süreçlerde mutsuz ve miskin bir kadına dönüşüyorum. Uykuya düşkünlüğüm artıyor ve o versiyonumdan hiç hoşlanmıyorum. Bunun farkında olduğum için içimdeki spor yapma isteği hep canlı kalıyor" diye konuştu.

Etiketler : Spor yapmayınca miskin oluyorum Özge Yağız Formsante dergisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX