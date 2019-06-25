25 Haziran 2019 08:00 | Salı
Spor bahane yemek şahane
'Hercai' dizisinde Reyyan karakteriyle kariyerinde hızla yükselişe geçen Ebru Şahin, kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz’la spor yapmaya karar verince, olanlar oldu.
Önceki gün birlikte Belgrad Ormanın’da spor yapan ikili, kısa bir süre yürüyüşten sonra yemek yemeye gitti. Spor yaptıklarının iki katını yediklerini söyleyen Daymaz, bu anlarını anlattığı videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.
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