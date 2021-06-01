Sözleşme bitmişti! Son söz yapımcıda

Demet Akalın, sabah programının finalin yapmasının ardından Seda Sayan'ın kendi yerine geleceğini öğrenince ikili, sosyal medyadan birbirlerine suçlamalarda bulundu. Sayan, 'Kimsenin ekmeğiyle oynamadım' derken yapım şirketinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Sözleşme süresi sonunda biten bir programın ardından başka bir program için görüşmelerin yapılması doğal bir süreçtir'' ifadeleri yer aldı.

