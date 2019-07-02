Soyadını değiştirdi fotoğraflara kıyamadı

Şarkıcı, senarist ve yönetmen Özcan Deniz, 2016’dan beri aşk yaşadığı, kendinden 20 yaş küçük Feyza Aktan'la önceki gün yollarını ayırdı. 15 ay önce evlenen çift, anlaşmalı olarak boşanırken, oyuncu Feyza Aktan, hiç zaman kaybetmeden sosyal medya profilindeki soyadını değiştirdi. Duruşmadan günler önce Instagram hesabında “Hayat arkadaşım... Aşık olduğum adam! Sen, benim ve oğlumuzun başına gelen en güzel şeysin... Yerim hep başının üzeri oldu... Ne şanslıyım ki aşkı seninle deneyimledim. İyi ki bizimsin...” mesajını paylaşan Aktan, eski eşiyle güzel günlerine ait fotoğrafları ise silmeye kıyamadı. Oyuncu, Özcan Deniz'i sosyal medyada takipten de çıkmadı.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan çiftinin oğulları, 30 Nisan 2018'de dünyaya geldi. Bir yaşındaki Kuzey için 'ortak velayet' düzenlemesi yapıldı.