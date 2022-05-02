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02 Mayıs 2022 Pazartesi 07:37:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 12:35:00

Sosyal yardım ödülü

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Orhan Yeniaras'ın 'El Turco' adlı romanından uyarlanan dizide, Osmanlı akıncısını canlandırmaya hazırlanan oyuncu Can Yaman, Monte Carlo Film Festivali'nde ödüllendi.

Orhan Yeniaras'ın 'El Turco' adlı romanından uyarlanan dizide, Osmanlı akıncısını canlandırmaya hazırlanan oyuncu Can Yaman, Monte Carlo Film Festivali'nde ödüllendi. Bir süredir İtalya'da yaşayan oyuncu, zor durumdaki çocuklara yardım etmek için dayanışma girişimi gerçekleştiren 'Can Yaman for Children' Festival de sosyal yardım ödülünün sahibi oldu.

Etiketler : Sosyal yardım ödülü El Turco Orhan Yeniaras
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