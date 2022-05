Sosyal yardım ödülü

Orhan Yeniaras'ın 'El Turco' adlı romanından uyarlanan dizide, Osmanlı akıncısını canlandırmaya hazırlanan oyuncu Can Yaman, Monte Carlo Film Festivali'nde ödüllendi. Bir süredir İtalya'da yaşayan oyuncu, zor durumdaki çocuklara yardım etmek için dayanışma girişimi gerçekleştiren 'Can Yaman for Children' Festival de sosyal yardım ödülünün sahibi oldu.