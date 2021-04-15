Sosyal mesafe için ayrı araba!

Geçtiğimiz günlerde evliliklerinde 13. yılını kutlayan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, Etiler'de görüntülendi. İki farklı araçla sokağa çıkan Yağmur Atacan, "Görüyorsunuz değil mi? Sosyal mesafeye nasıl uyuyoruz. Eşimle ayrı araçlara biniyorum. Ama aynı eve gidiyoruz" diyerek espri yaptı. Recep ASLAN