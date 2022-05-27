Sosyal medyayı şaşkınlıkla izliyorum

Oyuncu Hande Ataizi katıldığı bir televizyon programında sosyal medyayı eleştirdi. Oyuncu, "Instagram'daki hesaplara bakıyorum, bize öğretilenin tam zıttı. Bir şey alındığı zaman gösterişi yapılmazdı. Şaşkınlıkla izliyorum" dedi. Bir dönem cama sıkışan, şemsiyeyle magazincileri kovalayan Ataizi, özeleştiri yaptı. O dönem 18 yaşında olduğunu söyleyen Ataizi, 'Genç bir kızdım ve çok iddialı bir tipim de yoktu, manken değildim sonuçta... İki-üç fotoğrafta kendimi bambaşka görünce hafif bir şuursuzluk dönemim oldu. Belki de enteresan bir karakter olduğum için magazini üzerime çok çekmişimdir diye düşünüyorum'' dedi.