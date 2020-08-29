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29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:21:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:21:00

Sosyal medyadaki Fatma Girik öldü iddiaları usta sanatçıyı çileden çıkardı: Bunu nasıl yapıyorlar

Kaynak: DHA

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Sosyal medyada neredeyse her gün bir sanatçının öldüğüne dair asılsız iddialar dolaşıyor. Bu kez Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Fatma Girik için öldü iddiası ortaya atıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Fatma Girik hayranları için bir açıklama yaparak 'Gayet iyi ve sağlıklıyım' mesajı verdi.

Türk sinemasının usta isimlerinden olan Fatma Girik (79), sosyal medyada yayılan 'öldü' iddialarını yalanlayarak hayranlarına, "İnanmasınlar, gayet iyiyim, sağlıklıyım" dedi.

Kanlı Nigar, Postacı, Nefret, Yaşam Kavgası gibi çok sayıda filmde rol alan ve Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Girik hakkında, ‘öldü’ iddiaları sosyal medyada gündeme geldi. Bodrum'daki 3 katlı deniz manzaralı evinde istirahat eden Girik, DHA'ya telefonda yaptığı açıklamada, hakkındaki 'öldü' iddialarını yalanlayarak hayranlarına, "İnanmasınlar, gayet iyiyim, sağlıklıyım" dedi. Sosyal medyada hakkında çıkan 'öldü' haberlerinin kendisini üzdüğünü belirten Girik, "Böyle haberleri nasıl yapıyorlar? Sağlıklıyım. Kedilerimle, köpeklerimle çok mutluyum. Annem, kardeşim yanımda. Pandemi sürecinde kitap okuyorum. Film izliyorum" diye konuştu.

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