  • BIST
    1407.76
  • Dolar
    8,0515
  • Euro
    9,6494
  • Altın
    457,4810
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ücretsiz izin desteği verilen sektörler genişletildi
NATO'nun gönderdiği deniz karakol uçağı Türkiye'ye ulaştı
Kremlin'den ABD'ye tepki: Karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır
7-24 hizmet verecek! Yerli üretim SİDA için heyecanlandıran gelişme
Bakan Koca iddialara son noktayı koydu: Söz konusu değil
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma açıklaması!
Mısır'dan Türkiye'ye davet!
F-16, İHA ve SİHA'larda kullanılacak! İşte Türkiye'nin milli füzeleri
Basın toplantısı sırasında bir anda yere yığıldı
ABD'den Türkiye açıklaması
Bir haftalık Süveyş krizi pahalıya patladı! 900 milyon dolar tazminat talebi
Teknoloji devinde deprem! Satın alma teklifi sonrası istifa etti
İsrail'den Türkiye itirafı: Bölgenin en güçlüsü
Ekipler evleri dolaşacak! Aşı için ikna timi
ABD'nin ardından İngiltere'de açıkladı: Askerlerini çekiyorlar
İŞTE LALİN!
Sosyal medya olmasa çocuk yapmazlar!
Kızıl Gezegen'de mavi kum
Bu tablolar can dostları doyuruyor
Yaralı köpeğe 'HAYDİ' yetişti
Serebral palsili çocukların Doraliçesi
Bahçede taş müzesi
Dünya hayalleri için ilk adım
Gelişme olursa haberiniz olacak
15 Nisan 2021 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 18:00:00

Sosyal medya olmasa çocuk yapmazlar!

ABONE OL

Şarkıcı Tuğba Özerk, yaptığı açıklamayla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Şarkıcı Tuğba Özerk, yaptığı açıklamayla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şarkıcı, sosyal medya olmasaydı ünlülerin çocuk yapmayacağını iddia etti. Eskiden sanatçıların özel hayatlarının saklandığını söyleyen Özerk, "Şimdi sosyal medyada çocuklar ön planda, isimlerine hesaplar var. Evlilikler aşırı derecede göz önünde yaşanıyor. Eğer sosyal medya olmasaydı çoğu ünlünün çocuk yapıp, evleneceğini düşünmüyorum" dedi.

Etiketler : Şarkıcı Tuğba Özerk sosyal medya çocuk
Oyunculuk oyun kurmak gibi

Oyunculuk oyun kurmak gibi
Sefirin Kızı MIPCOM'a hazır

Sefirin Kızı MIPCOM'a hazır
Murat da pozitif

Murat da pozitif
Dizide hain darbe girişimini anlatacaklar

Dizide hain darbe girişimini anlatacaklar
Baba acısı

Baba acısı
Öykü'den dizi sürprizi

Öykü'den dizi sürprizi
İspanyol şarkıcı Mario Morato'yu tercih etti

İspanyol şarkıcı Mario Morato'yu tercih etti
İlham kaynağı Aşk-ı Memnu

İlham kaynağı Aşk-ı Memnu
Merhamet polemiği

Merhamet polemiği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER