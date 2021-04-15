Sosyal medya olmasa çocuk yapmazlar!

Şarkıcı Tuğba Özerk, yaptığı açıklamayla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şarkıcı, sosyal medya olmasaydı ünlülerin çocuk yapmayacağını iddia etti. Eskiden sanatçıların özel hayatlarının saklandığını söyleyen Özerk, "Şimdi sosyal medyada çocuklar ön planda, isimlerine hesaplar var. Evlilikler aşırı derecede göz önünde yaşanıyor. Eğer sosyal medya olmasaydı çoğu ünlünün çocuk yapıp, evleneceğini düşünmüyorum" dedi.