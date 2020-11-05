Sosyal medya Hazal Türesan'ın pozlarını konuşuyor

Diziye katıldığı günden bu yana başarılı bir performans sergileyen Türesan, diziyle birlikte popülaritesini de artırdı. Sosyal medyada takipçisi hızla artan Türesan, dizi kadar paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor.



Yeteneği kadar güzelliğiyle de göz dolduran Hazal Türesan MAG Dergisi için poz verdi. Güzelliği kadar mütevaziliği de konuşulan ünlü oyuncu dergiye verdiği röportajda "Kendimi eleştirmekten övmeye fırsat bulamıyorum" ifadelerini kullanarak hayranlarının gönlünü fethetmeye devam ediyor.

Dergi çekimi için kamera karşısına geçen oyuncu Hazal Türesan'ın verdiği pozlar kısa sürede hayranları tarafından büyük beğeni aldı.