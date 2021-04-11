Sorumluluk yükleyen şarkı

'Boş Odalar', 'Çok Geçmez Unutursun' gibi şarkılarıyla beğeni toplayan Pınar Dikmen, Ahmet Kaya'nın, 'Arka Mahalle' adlı şarkısını yorumladı. Yıllar sonra Ahmet Kaya'nın kült şarkısı 'Arka Mahalleyi' seslendiren Dikmen, ''Böyle kült olmuş şarkıları okumak hem gurur verici hem de sorumluluğu çok fazla. Kaya Ailesi'ne bana bu şarkıyı teslim ettikleri için minnettarım'' dedi.