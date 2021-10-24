Sorgulayıcı ve gözlemciyim

'Aşk Mantık İntikam' dizisinin oyuncuları Burcu Özberk ve İlhan Şen'den oyunculuk açıklamasında bulundu. İkili, Hello dergisi için objektif karşısına geçti. Genç oyuncu Özberk, "Sorgulayıcı olmamız ve fazla gözlem yaptığımız için insanları tanımamız biraz yorucu benim için. Detaycı oluyorsun. Gözümden bir şey kaçmaz benim mesela. Her 'an'ı anlamaya çalışırım" derken Şen ise, "Bence oyunculuğun en önemli kısmı, oynadığın karakterin psikoloğu haline gelebilmek. Onu ne kadar iyi dinleyebiliyorsan bir psikolog gibi, o kadar iyi bir karakter çıkar ortaya" dedi.