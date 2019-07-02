02 Temmuz 2019 08:00 | Salı
Sonunda çıkıyor
Geçtiğimiz yıl ekim ayında, evinde düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve kaçış sendromu’ hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi.
Ünlü şovmen, bugün taburcu oluyor. Erbil bugün saat 17.00'de basın toplantısı yapacak. 'Uyandığımda hiçbir yerimi oynatamıyordum, Türk filmi gibiydi... İyileşemeyeceksem benim fişimi çekin dedim' diyerek yaşadığı süreci anlatan Erbil'i hastane bahçesinde sevenleri karşılayacak.
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