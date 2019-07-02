Sonunda çıkıyor

Ünlü şovmen, bugün taburcu oluyor. Erbil bugün saat 17.00'de basın toplantısı yapacak. 'Uyandığımda hiçbir yerimi oynatamıyordum, Türk filmi gibiydi... İyileşemeyeceksem benim fişimi çekin dedim' diyerek yaşadığı süreci anlatan Erbil'i hastane bahçesinde sevenleri karşılayacak.