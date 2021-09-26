Songül'ün içini yakan gerçek

Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü ve onunla bağlantılı iki kişiye açtığı 'dolandırıcılık' davasında soruşturma tamamlandı. 3 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İfadesinde, Yüncü'ye bir buçuk milyon lira verdiğini söyleyen Karlı, "Metin'in eşiyle anlaşmalı olarak boşanıp benimle evlendiğini, eşine de bir sene sonra kendisine geri döneceği sözünü verdiğini öğrendim. Hatta benden aldığı paralarla, eski karısına ev almış" dedi.