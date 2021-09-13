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13 Eylül 2021 Pazartesi 12:06:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 12:12:00

Songül Öden sahte paylaşımıyla çok konuşuldu

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'Lal Hayal' adlı tiyatro oyunuyla sevenlerinin karşısına çıkan Songül Öden, son paylaşımıyla çok konuşuldu.

Pazar keyfini paylaşan Songül Öden, ''Fincanımda çay yok, kitabım ters duruyor, hava güneşli değil ama şapkam var, mutluluktan uçacak günler değil ama evde hasır şapkamla kahkaha atıyorum. Instagram'ın büyülü dünyasına hoş geldiniz'' diyerek Instagram'da her şeyin sahte olduğunu ima etti.

Etiketler : songül öden lal hayal tiyatro magazin
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