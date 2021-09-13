Sahte paylaşımıyla çok konuşuldu

Pazar keyfini paylaşan Songül Öden, ''Fincanımda çay yok, kitabım ters duruyor, hava güneşli değil ama şapkam var, mutluluktan uçacak günler değil ama evde hasır şapkamla kahkaha atıyorum. Instagram'ın büyülü dünyasına hoş geldiniz'' diyerek Instagram'da her şeyin sahte olduğunu ima etti.