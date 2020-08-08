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08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:40:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:01:00

Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulundu

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Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, eski eşinin kendisini dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, üç yıl önce boşandığı Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddia etmişti. Yeni bir hamlede bulunan Karlı, eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Songül Karlı, 22 Mart 2017'de 6 yıllık eşi Metin Yüncü'den tek celsede boşanmış, eski eşi tarafından 20 milyon TL dolandırıldığını iddia etmişti. Karlı, geçen günlerde yaptığı açıklamada Müge Anlı'ya başvurmaya karar verdiğini söylemişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Karlı, “Dişimle, tırnağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez” diye isyan etmişti. Songül Karlı'dan yeni bir hamle geldi.

Bütün evrakları toparlayan Karlı, dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Dava açan sanatçı ayrıca Müge Anlı’ya da katılarak, gerçekleri anlatacak.

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