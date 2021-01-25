25 Ocak 2021 Pazartesi 00:24:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 11:33:00
Soner Arıca kırmızılı yeni tarzı ile dikkat çekti
Soner Arıca, 5 Şubat'ta yayınlayacağı “Aşka Cezalı” isimli single çalışmasının video klibinden ilk fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.
'Yakında' yazarak yeni projesinin heyecanını paylaşan Soner Arıca, kırmızılar içindeki stili ile merak uyandırdı.
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