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25 Ocak 2021 Pazartesi 00:24:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 11:33:00

Soner Arıca kırmızılı yeni tarzı ile dikkat çekti

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Soner Arıca, 5 Şubat'ta yayınlayacağı “Aşka Cezalı” isimli single çalışmasının video klibinden ilk fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

'Yakında' yazarak yeni projesinin heyecanını paylaşan Soner Arıca, kırmızılar içindeki stili ile merak uyandırdı.

Etiketler : Soner Arıca tarz magazin
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