Son karar 11 Eylül'de

Geçtiğimiz sene eğlenmek için gittikleri mekanda futbolcu Arda Turan’ın Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla başlayan kavga ,Turan’ın Berkay’a attığı kafayla hastanede son bulmuştu. Berkay’ın hastanede yanına giden futbolcu, bina içinde de tabancasıyla ateş etmişti. Yaşanan olaylar karşısında karşılıklı birbirlerine dava açan ikili, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

ŞAHİTLER DİNLENDİ

Duruşmaya Arda Turan gelmeyerek avukatını gönderdi. Şarkıcı Berkay ise hazır bekledi. Olay günü mekanda olan kuaför Önder Tiryaki’nin şahitlik yaptığı duruşmada, futbolcu Burak Yılmaz’ın şahitliği kabul edilmedi. Tiryaki, olay günü Arda Turan’ın Özlem’e bir şeyler dediğini söyledi. Şahitlerin dinlenmesinin ardından mahkeme, karar duruşması için 11 Eylül’e ertelendi. 11 Eylül’de görülecek son duruşmada Arda Turan cinsel taciz, kasten adam yaralama, korku ve panik yaratabilecek ateşli silahla ateş etme suçlarından, 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar ceza alabilir. Şarkıcı Berkay da 3 aydan 2 yıla kadar hüküm giyebilir.