Merve Boluğur, oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığı da el atıyor. Zorlu'da görüntülenen oyuncu, hummalı bir şekilde müzik çalışmaları içinde olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde çalışmasını hayranlarıyla buluşturacağını belirten Boluğur, "Artık son aşamaya geldik diyebilirim. Keyif aldığım ve yaptığım bir iş oldu. Umarım dinleyenler de beğenirler" dedi.